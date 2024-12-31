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Динамо повідомило про розтавання з одним із ветеранів клубу

31 грудня 2024 21:29
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Андрієвський покинув Динамо Київ на правах вільного агента
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" залишилося без одного зі своїх найдосвідченіших футболістів. Столичний клуб покинув Олександр Андрієвський.

Про це повідомила пресслужба "Динамо" Київ.

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Повідомлення "Динамо" про розірвання контракту з Андрієвським. Фото: "Динамо"

Як пішов Андрієвський

За інформацією клубу, вони досягли з 30-річним футболістом домовленості щодо розірвання контракту.

Тому Андрієвський покинув "Динамо" на правах вільного агента. Раніше чутки пов’язували футболіста з "Карпатами".

"ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Андрієвському за його виступи у нашій команді, за професіоналізм та самовіддачу. Бажаємо гравцю успіхів та перемог у подальшій кар'єрі!", — заявили в "Динамо"

Андрієвський, який є вихованцем "Металіста", грає за "Динамо" з 2015-го року.

За киян Андрієвський провів всього 123 офіційних матчі, де він забив п’ять голів та зробив 11 асистів.

Разом з "Динамо" Андрієвський вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.

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