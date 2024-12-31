Олександр Андрієвський покинув Динамо Київ на правах вільного агента

Динамо повідомило про розтавання з одним із ветеранів клубу
Київське "Динамо" залишилося без одного зі своїх найдосвідченіших футболістів. Столичний клуб покинув Олександр Андрієвський.
Про це повідомила пресслужба "Динамо" Київ.
Як пішов Андрієвський
За інформацією клубу, вони досягли з 30-річним футболістом домовленості щодо розірвання контракту.
Тому Андрієвський покинув "Динамо" на правах вільного агента. Раніше чутки пов’язували футболіста з "Карпатами".
"ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Андрієвському за його виступи у нашій команді, за професіоналізм та самовіддачу. Бажаємо гравцю успіхів та перемог у подальшій кар'єрі!", — заявили в "Динамо"
Андрієвський, який є вихованцем "Металіста", грає за "Динамо" з 2015-го року.
За киян Андрієвський провів всього 123 офіційних матчі, де він забив п’ять голів та зробив 11 асистів.
Разом з "Динамо" Андрієвський вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.
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