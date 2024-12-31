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Динамо сообщило о расставании с одним из ветеранов клуба

31 декабря 2024 21:29
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Александр Андриевский покинул Динамо Киев на правах свободного агента
Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" осталось без одного из своих опытных футболистов. Столичный клуб покинул Александр Андриевский.

Об этом сообщила пресс-служба "Динамо" Киев.

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Александр Андриевский
Сообщение "Динамо" о расторжении контракта с Андриевским. Фото: "Динамо"

Как ушел Андриевский

По информации клуба, они достигли с 30-летним футболистом договоренности о расторжении контракта.

Потом Андриевский покинул "Динамо" на правах свободного агента. Раньше слухи связывали футболиста с "Карпатами".

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Андриевского за его выступления в нашей команде, за профессионализм и самоотдачу. Желаем игроку успехов и побед в дальнейшей карьере!", — заявили в "Динамо".

Андриевский, являющийся воспитанником "Металлиста", играет за "Динамо" с 2015-го года.

За киевлян Андриевский провел всего 123 официальных матча, где он забил пять голов и совершил 11 ассистов.

Вместе с "Динамо" Андриевский выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины.

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