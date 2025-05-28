Караваєв ухвалив рішення, де продовжить кар'єру

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" змогло зберегти основних футболістів, у яких закінчувалися контракти. До того ж команда змогла залишити майже весь чемпіонський склад.

У "Динамо" повідомили про продовження контракту з Олександром Караваєвим.

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"Динамо" зберегло ветерана

Київське "Динамо" заявило про підписання нового контракту з Караваєвим. З гравцем підписали нову угоду на один сезон із можливістю продовження ще на рік. 32-річний правий захисник мав й інші пропозиції, але вирішив залишитись в Києві.

Цього сезону Караваєв провів за Динамо 29 матчів, де забив п'ять голів та зробив три асисти.

Караваєв всього зіграв за "Динамо" 184 матчі, де забив 12 голів та зробив 21 асист.

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