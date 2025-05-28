Караваев принял решение, где продолжит карьеру

Александр Караваев. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" смогло сохранить основных футболистов, у которых заканчивались контракты. К тому же команда смогла оставить почти весь чемпионский состав.

В "Динамо" сообщили о продлении контракта с Александром Караваевым.

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"Динамо" сохранило ветерана

Киевское "Динамо" заявило о подписании нового контракта с Караваевым. С игроком подписали новое соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год. 32-летний правый защитник имел и другие предложения, но решил остаться в Киеве.

В этом сезоне Караваев провел за Динамо 29 матчей, где забил пять голов и сделал три ассиста.

Караваев всего сыграл за "Динамо" 184 матча, где забил 12 голов и сделал 21 ассист.

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