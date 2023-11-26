Динамо проти Руха — відео трансляція
В рамках 13 туру Української прем’єр-ліги київське "Динамо" зіграє проти львівського "Руха". Обидві команди наразі знаходяться в середині турнірної таблиці.
Відео трансляція матчу буде доступна в цій новині, повідомив портал Новини.LIVE.
Напередодні матчу
Київське "Динамо" після чотирьох матчів без перемог залишився без головного тренера Мірчі Луческу. Тимчасово виконуючим обов’язки наставника киян став легендарний колишній голкіпер Олександр Шовковський.
"Рух" в останньому матчі виграв у одеського "Чорноморця" з рахунком 3:2.
Також під час паузи на матчі збірних "Рух" виграв у донецького "Шахтаря" з рахунком 3:1.
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