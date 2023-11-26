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Динамо проти Руха — відео трансляція

26 листопада 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Динамо проти Руха — відео трансляція
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"
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Агабекян Карен
редактор

В рамках 13 туру Української прем’єр-ліги київське "Динамо" зіграє проти львівського "Руха". Обидві команди наразі знаходяться в середині турнірної таблиці.

Відео трансляція матчу буде доступна в цій новині, повідомив портал Новини.LIVE.

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Напередодні матчу

Київське "Динамо" після чотирьох матчів без перемог залишився без головного тренера Мірчі Луческу. Тимчасово виконуючим обов’язки наставника киян став легендарний колишній голкіпер Олександр Шовковський.

"Рух" в останньому матчі виграв у одеського "Чорноморця" з рахунком 3:2.

Також під час паузи на матчі збірних "Рух" виграв у донецького "Шахтаря" з рахунком 3:1.

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