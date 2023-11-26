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Динамо против Руха — видео трансляция

26 ноября 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Динамо против Руха — видео трансляция
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"
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Агабекян Карен
редактор

В рамках 13-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против львовского "Руха". Обе команды находятся в середине турнирной таблицы.

Видео трансляция матча будет доступна в этой новости, сообщил портал Новини.LIVE.

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В преддверии матча

Киевское "Динамо" после четырех матчей без побед осталось без главного тренера Мирчи Луческу. Временно исполняющим обязанности наставника киевлян стал легендарный бывший голкипер Александр Шовковский.

"Рух" в последнем матче выиграл у одесского "Черноморца" со счетом 3:2.

Также во время паузы на матчи сборных "Рух" выиграл у донецкого "Шахтера" со счетом 3:1.

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