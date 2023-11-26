Динамо против Руха — видео трансляция
В рамках 13-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против львовского "Руха". Обе команды находятся в середине турнирной таблицы.
Видео трансляция матча будет доступна в этой новости, сообщил портал Новини.LIVE.
В преддверии матча
Киевское "Динамо" после четырех матчей без побед осталось без главного тренера Мирчи Луческу. Временно исполняющим обязанности наставника киевлян стал легендарный бывший голкипер Александр Шовковский.
"Рух" в последнем матче выиграл у одесского "Черноморца" со счетом 3:2.
Также во время паузы на матчи сборных "Рух" выиграл у донецкого "Шахтера" со счетом 3:1.
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