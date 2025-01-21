В Динамо розповіли, скільки часу пропустить Попов

Захисник київського "Динамо" Денис Попов під час матчу. Фото: instagram.com/popov19

Сьогодні, 21 січня, у Лізі Європи можна буде дивитись матч "Галатасарай" — "Динамо". Один із лідерів киян, на жаль, не зіграє в Туреччині.

Захисник київського "Динамо" Денис Попов пропустить певний час через травму, повідомляє пресслужба столичного клубу.

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Гравець київського "Динамо" Денис Попов. Фото: ФК "Динамо"

Скільки пропустить Попов

Очікується, що Денис Попов пропустить до двох тижнів часу. Під час зборів у Туреччині він отримав ушкодження.

Обстеження виявило часткове пошкодження м'язу стегна, лікарі назвали його незначним.

Таким чином, Попов скоро має повернутись до підготовки до другої частини сезону.

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