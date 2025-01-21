В Динамо рассказали, сколько времени пропустит Попов

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов во время матча. Фото: instagram.com/popov19

Сегодня, 21 января, в Лиге Европы можно будет смотреть матч "Галатасарай" — "Динамо". Один из лидеров киевлян, к сожалению, не сыграет в Турции.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов пропустит определенное время из-за травмы, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Читайте также:

Уже известно примерное время и диагноз игрока. Есть надежда, что отсутствие будет недолгим.

Игрок киевского "Динамо" Денис Попов. Фото: ФК "Динамо"

Сколько пропустит Попов

Ожидается, что Денис Попов пропустит до двух недель. Во время сборов в Турции он получил повреждение.

Обследование выявило частичное повреждение мышцы бедра, врачи назвали его незначительным.

Таким образом, Попов скоро должен вернуться к подготовке ко второй части сезона.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может остаться в Испании.

Украинский боксер Александр Усик может провести бой в 2025 году.

Владимир Кличко рассчитывает вернуться на ринг для установления рекорда.

В УАФ нашли город, в котором Украина сыграет матч Лиги Наций против Бельгии.