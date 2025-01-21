В Динамо рассказали, сколько времени пропустит Попов

Динамо шокировало фанатов новостью о лидере команды
Сегодня, 21 января, в Лиге Европы можно будет смотреть матч "Галатасарай" — "Динамо". Один из лидеров киевлян, к сожалению, не сыграет в Турции.
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов пропустит определенное время из-за травмы, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Уже известно примерное время и диагноз игрока. Есть надежда, что отсутствие будет недолгим.
Сколько пропустит Попов
Ожидается, что Денис Попов пропустит до двух недель. Во время сборов в Турции он получил повреждение.
Обследование выявило частичное повреждение мышцы бедра, врачи назвали его незначительным.
Таким образом, Попов скоро должен вернуться к подготовке ко второй части сезона.
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