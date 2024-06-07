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Динамо та Шахтар намагаються підписати зірку УПЛ — про кого йдеться

7 червня 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо та Шахтар ведуть боротьбу за зіркового форварда УПЛ
Едуардо Герреро під час матчу "Зорі". Фото: instagram.com/eguerreroo9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" продовжують готуватися до нового сезону. Гранди УПЛ активно працюють на внутрішньому трансферному ринку.

Обидва клуби хочуть запропонувати контракт зірці чемпіонату України, повідомляє інформаційний сайт уболівальників ФК "Зоря".

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Форвард збірної Панами та луганської "Зорі" Едуардо Герреро став одним із найкращих футболістів української Прем'єр-ліги у сезоні 2023/2024. Універсальний футболіст здатний зіграти на позиції лівого чи правого вінгера, а також в атаці.

На клубному рівні 24-річний Герреро забив 13 голів у 35 матчах за сезон. Також футболіст зробив 4 результативні передачі. Він майже не має шансів залишитися в "Зорі".

Едуардо Герреро може перейти до Динамо
Едуардо Герреро святкує гол. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Куди піде Герреро

У послугах молодого футболіста зацікавлені й "Динамо", і "Шахтар". Контракт вінгера із "Зорею" діє до літа 2027 року, а його трансферна вартість становить 1,2 млн євро.

Адміністратор сайту вболівальників луганського клубу підтвердив інформацію про те, що українські гранди зробили офіційну пропозицію щодо трансферу Герреро. Фаворитом у боротьбі за гравця є "Динамо". Кияни запропонували за футболіста півтора мільйона євро, а також Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського.

Однак є інформація про те, що "Зоря" хоче отримати за Герреро 4 млн євро.

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Динамо
Едуардо Герреро
футбол
ФК Шахтар
Заря Луганськ
спорт
Футбол трансфери

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