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Динамо и Шахтер пытаются подписать звезду УПЛ — о ком речь

7 июня 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо и Шахтер ведут борьбу за звездного форварда УПЛ
Эдуардо Герреро во время матча "Зари". Фото: instagram.com/eguerreroo9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" продолжают готовиться к новому сезону. Гранды УПЛ активно работают на внутреннем трансферном рынке.

Оба клуба хотят предложить контракт звезде чемпионата Украины, сообщает информационный сайт болельщиков ФК "Заря".

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Форвард сборной Панамы и луганской "Зари" Эдуардо Герреро стал одним из лучших футболистов украинской Премьер-лиги в сезоне 2023/2024. Универсальный футболист способен сыграть на позиции левого или правого вингера, а также в атаке. 

На клубном уровне 24-летний Герреро забил 13 голов в 35 матчах за сезон. Также футболист сделал 4 результативные передачи. У него почти нет шансов остаться в "Заре". 

Эдуардо Герреро может перейти в Динамо
Эдуардо Герреро празднует гол. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Куда уйдет Герреро 

В услугах молодого футболиста заинтересованы и "Динамо", и "Шахтер". Контракт вингера с "Зарей" действует до лета 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро. 

Администратор сайта болельщиков луганского клуба подтвердил информацию о том, что украинские гранды сделали официальное предложение о трансфере Герреро. Фаворитом в борьбе за игрока является "Динамо". Киевляне предложили за футболиста полтора миллиона евро, а также Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

Однако есть информация о том, что "Заря" хочет получить за Герреро 4 млн евро. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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Динамо
Эдуардо Герреро
футбол
ФК Шахтер
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