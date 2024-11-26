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Динамо та Вікторію розсудить нефартовий для України рефері

26 листопада 2024 17:07
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Португалець Годінью судитиме вирішальний матч Динамо в Лізі Європи
Гравці "Динамо" Київ святкують забитий м'яч. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Київське "Динамо" зовсім скоро вчергове спробує набрати свої перші залікові пункти у нинішньому розіграші Ліги Європи. Суперником киян стане чеська "Вікторія" з Пльзені. 

Майбутні опоненти вже дізналися, хто судитиме їхній матч. Ним стане португальський рефері Луїш Годінью, повідомляє пресслужба УЄФА

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Луїш Годінью. Фото: Facebook  

Що відомо про Луїша Годінью

Португальському рефері 39 років, свій перший матч він відсудив у серпні 2015 року. Вже у сезоні 2017/2018 йому дозволили працювати на міжнародному рівні. 

Українцям Годінью відомий по двох матчах. У 2021 році він працював на поєдинку Ліги конференцій між луганською "Зорею" та італійською "Ромою", який закінчився з рахунком 0:3. А у вересні цього року відсудив матч збірної України та Албанії, у якому підопічні Реброва програли з рахунком 1:2.

На матчі "Динамо" проти "Вікторії" йому допомагатимуть Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий арбітр — Рікарду Байшинью. Арбітр VAR — Тіагу Мартінш. Усі судді з Португалії.

Коли матч Динамо та Вікторії 

Поєдинок відбудеться у четвер, 28 листопада на полі німецького "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом. 

Зараз "Динамо" займає останнє місце у загальному етапі Ліги Європи, програвши у всіх чотирьох матчах із загальним рахунком 0:10. 

Нагадаємо, легендарний форвард київського "Динамо" пройшовся по недолікам наставника збірної Сергія Реброва. 

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