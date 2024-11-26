Португалець Годінью судитиме вирішальний матч Динамо в Лізі Європи

Гравці "Динамо" Київ святкують забитий м'яч. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Київське "Динамо" зовсім скоро вчергове спробує набрати свої перші залікові пункти у нинішньому розіграші Ліги Європи. Суперником киян стане чеська "Вікторія" з Пльзені.

Майбутні опоненти вже дізналися, хто судитиме їхній матч. Ним стане португальський рефері Луїш Годінью, повідомляє пресслужба УЄФА.

Читайте також:

Луїш Годінью. Фото: Facebook

Що відомо про Луїша Годінью

Португальському рефері 39 років, свій перший матч він відсудив у серпні 2015 року. Вже у сезоні 2017/2018 йому дозволили працювати на міжнародному рівні.

Українцям Годінью відомий по двох матчах. У 2021 році він працював на поєдинку Ліги конференцій між луганською "Зорею" та італійською "Ромою", який закінчився з рахунком 0:3. А у вересні цього року відсудив матч збірної України та Албанії, у якому підопічні Реброва програли з рахунком 1:2.

На матчі "Динамо" проти "Вікторії" йому допомагатимуть Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий арбітр — Рікарду Байшинью. Арбітр VAR — Тіагу Мартінш. Усі судді з Португалії.

Коли матч Динамо та Вікторії

Поєдинок відбудеться у четвер, 28 листопада на полі німецького "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Зараз "Динамо" займає останнє місце у загальному етапі Ліги Європи, програвши у всіх чотирьох матчах із загальним рахунком 0:10.

Нагадаємо, легендарний форвард київського "Динамо" пройшовся по недолікам наставника збірної Сергія Реброва.

Колишній гравець "Динамо", а нині тренер молодіжки "Полісся" побився з арбітром.

Дівчина легіонера "Динамо" розповіла правду про романи з іншими гравцями киян.

Гравець збірної України Артем Довбик може змінити "Рому" на інший клуб.