Португалець Годінью судитиме вирішальний матч Динамо в Лізі Європи

Динамо та Вікторію розсудить нефартовий для України рефері
Київське "Динамо" зовсім скоро вчергове спробує набрати свої перші залікові пункти у нинішньому розіграші Ліги Європи. Суперником киян стане чеська "Вікторія" з Пльзені.
Майбутні опоненти вже дізналися, хто судитиме їхній матч. Ним стане португальський рефері Луїш Годінью, повідомляє пресслужба УЄФА.
Що відомо про Луїша Годінью
Португальському рефері 39 років, свій перший матч він відсудив у серпні 2015 року. Вже у сезоні 2017/2018 йому дозволили працювати на міжнародному рівні.
Українцям Годінью відомий по двох матчах. У 2021 році він працював на поєдинку Ліги конференцій між луганською "Зорею" та італійською "Ромою", який закінчився з рахунком 0:3. А у вересні цього року відсудив матч збірної України та Албанії, у якому підопічні Реброва програли з рахунком 1:2.
На матчі "Динамо" проти "Вікторії" йому допомагатимуть Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий арбітр — Рікарду Байшинью. Арбітр VAR — Тіагу Мартінш. Усі судді з Португалії.
Коли матч Динамо та Вікторії
Поєдинок відбудеться у четвер, 28 листопада на полі німецького "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.
Зараз "Динамо" займає останнє місце у загальному етапі Ліги Європи, програвши у всіх чотирьох матчах із загальним рахунком 0:10.
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