Португалец Годиньо будет судить решающий матч Динамо в Лиге Европы

Игроки "Динамо" Киев отмечают забитый мяч. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Киевское "Динамо" совсем скоро в очередной раз попытается набрать свои первые зачетные пункты в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Соперником киевлян станет чешская "Виктория" из Пльзени.

Будущие оппоненты уже узнали, кто будет судить их матч. Им станет португальский рефери Луиш Годиньо, сообщает пресс-служба УЕФА.

Читайте также:

Луиш Годиньо. Фото: Facebook

Что известно о Луише Годиньо

Португальскому рефери 39 лет, свой первый матч он отсудил в августе 2015 года. Уже в сезоне-2017/2018 ему разрешили работать на международном уровне.

Украинцам Годиньо известен по двум матчам. В 2021 году он работал на поединке Лиги конференций между луганской "Зарей" и итальянской "Ромой", который закончился со счетом 0:3. А в сентябре этого года отсудил матч сборной Украины и Албании, в котором подопечные Реброва проиграли со счетом 1:2.

На матче "Динамо" против "Виктории" ему помогут Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый арбитр — Рикарду Байшиньо. Арбитр VAR — Тиагу Мартинш. Все судьи из Португалии.

Когда матч Динамо и Виктории

Поединок состоится в четверг, 28 ноября, на поле немецкого "Фолькспаркштадиона" в Гамбурге. Начало в 19:45 по киевскому времени.

Сейчас "Динамо" занимает последнее место в общем этапе Лиги Европы, проиграв во всех четырех матчах с общим счетом 0:10.

Напомним, легендарный форвард киевского "Динамо" прошелся по недостаткам наставника сборной Сергея Реброва.

Бывший игрок "Динамо", а ныне тренер молодежки "Полесья" подрался с арбитром.

Девушка легионера "Динамо" рассказала правду о романах с другими игроками киевлян.

Игрок сборной Украины Артем Довбик может сменить "Рому" на другой клуб.