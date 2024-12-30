Київське Динамо може придбати ангольця з чемпіонату Польщі — деталі

Київське "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Українські клуби готуються до відкриття зимового трансферного вікна. Деякі з них уже продумали свої наступні трансфери.

Київське "Динамо" цікавиться форвардом польської "Ягеллонії" Афіміку Пулулу, повідомляє Goal.pl.

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Що відомо про Пулулу

Гравцем "Ягеллонії" Афіміку Пулулу, окрім "Динамо", цікавляться клуби з Англії, Італії та Бельгії. У тому числі, бельгійський "Генк".

Контракт Пулулу з "Ягеллонією" діє до літа 2026 року. Поляки придбали гравця влітку 2023 року за 150 тисяч євро. Зараз Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.

Цього сезону Пулулу зіграв 27 матчів, у яких відзначився 11 голами та двома результативними передачами.

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