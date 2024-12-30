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Динамо цікавиться ангольським форвардом із Польщі

30 грудня 2024 15:28
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Київське Динамо може придбати ангольця з чемпіонату Польщі — деталі
Київське "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські клуби готуються до відкриття зимового трансферного вікна. Деякі з них уже продумали свої наступні трансфери.

Київське "Динамо" цікавиться форвардом польської "Ягеллонії" Афіміку Пулулу, повідомляє Goal.pl.

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У ЗМІ зазначають, що на ангольського нападника претендують не тільки кияни. Ба більше, конкуренція за гравця буде серйозною.

Що відомо про Пулулу

Гравцем "Ягеллонії" Афіміку Пулулу, окрім "Динамо", цікавляться клуби з Англії, Італії та Бельгії. У тому числі, бельгійський "Генк".

Контракт Пулулу з "Ягеллонією" діє до літа 2026 року. Поляки придбали гравця влітку 2023 року за 150 тисяч євро. Зараз Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.

Цього сезону Пулулу зіграв 27 матчів, у яких відзначився 11 голами та двома результативними передачами.

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