Киевское Динамо может приобрести ангольца с чемпионата Польши — детали

Киевское "Динамо" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Украинские клубы готовятся к открытию зимнего трансферного окна. Некоторые из них уже продумали свои следующие трансферы.

Киевское "Динамо" интересуется форвардом польской "Ягеллонии" Афимику Пулулу, сообщает Goal.pl.

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Что известно о Пулулу

Игроком "Ягеллонии" Афимику Пулулу, кроме "Динамо", интересуются клубы из Англии, Италии и Бельгии. В том числе, бельгийский "Генк".

Контракт Пулулу с "Ягеллонией" действует до лета 2026 года. Поляки приобрели игрока летом 2023 года за 150 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

В этом сезоне Пулулу сыграл 27 матчей, в которых отличился 11 голами и двумя результативными передачами.

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