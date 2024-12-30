Киевское Динамо может приобрести ангольца с чемпионата Польши — детали

Динамо интересуется ангольским форвардом из Польши
Украинские клубы готовятся к открытию зимнего трансферного окна. Некоторые из них уже продумали свои следующие трансферы.
Киевское "Динамо" интересуется форвардом польской "Ягеллонии" Афимику Пулулу, сообщает Goal.pl.
В СМИ отмечают, что на ангольского нападающего претендуют не только киевляне. Более того, конкуренция за игрока будет серьезной.
Что известно о Пулулу
Игроком "Ягеллонии" Афимику Пулулу, кроме "Динамо", интересуются клубы из Англии, Италии и Бельгии. В том числе, бельгийский "Генк".
Контракт Пулулу с "Ягеллонией" действует до лета 2026 года. Поляки приобрели игрока летом 2023 года за 150 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.
В этом сезоне Пулулу сыграл 27 матчей, в которых отличился 11 голами и двумя результативными передачами.
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