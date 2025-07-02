Динамо готове підписати бразильця на проблемну позицію

Жоау Педру перед матчем. Фото: instagram.com/joaopedrotchoca/

Керівництво київського "Динамо" продовжує виявляти серйозний інтерес до 21-річного Жоау Педру "Чока". Цей футболіст виступає за бразильський "Корінтіанс".

Згідно з даними журналіста Філіпе Сілви, "Динамо" знову активізувало переговори щодо трансферу гравця.

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Раніше "Корінтіанс" уже відхиляв пропозицію киян. На початку 2025 року бразильці отримували перший офіційний запит від "біло-синіх", але відмовилися відпускати захисника. Тодішні умови не влаштували клуб, а сам Педро залишався важливою частиною ротації.

Жоау Педру бореться із суперником. Фото: instagram.com/joaopedrotchoca/

Зараз Жоау Педру втратив місце в основі та може піти. Гравець перестав стабільно виходити в стартовому складі "Корінтіанса", і клуб може переглянути свою позицію. Контракт захисника діє до кінця 2026 року, переговори про продовження угоди поки не плануються.

"Динамо" шукає альтернативи після провалу з Медіною

Паралельно стало відомо, що перехід захисника Браяна Медіни з "Америки де Калі" в "Динамо" зірвався. Саме тому клуб знову повернувся до кандидатури Жоау Педру як потенційного підсилення оборони.

Як зазначає Філіпе Сілва, переговори тривають. "Динамо" знає умови "Корінтіанса" та веде роботу щодо угоди. Поки що угоди немає, але інтерес з боку українського клубу залишається активним.

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