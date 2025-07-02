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Главная Спорт Динамо интересуется бразильцем — кто такой Жоау Педру

Динамо интересуется бразильцем — кто такой Жоау Педру

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 16:02
Динамо готово подписать бразильца на проблемную позицию
Жоау Педру перед матчем. Фото: instagram.com/joaopedrotchoca/
Ключові моменти "Динамо" ищет альтернативы после провала с Мединой

Руководство киевского "Динамо" продолжает проявлять серьезный интерес к 21-летнему Жоау Педру "Чока". Этот футболист выступает за бразильский "Коринтианс".

Согласно данным журналиста Филипе Силвы, "Динамо" вновь активизировало переговоры по трансферу игрока.

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Ранее "Коринтианс" уже отклонял предложение киевлян. В начале 2025 года бразильцы получали первый официальный запрос от "бело-синих", но отказались отпускать защитника. Тогдашние условия не устроили клуб, а сам Педро оставался важной частью ротации.

Жоау Педру
Жоау Педру борется с соперником. Фото: instagram.com/joaopedrotchoca/

Сейчас Жоау Педру потерял место в основе и может уйти. Игрок перестал стабильно выходить в стартовом составе "Коринтианса", и клуб может пересмотреть свою позицию. Контракт защитника действует до конца 2026 года, переговоры о продлении соглашения пока не планируются. 

"Динамо" ищет альтернативы после провала с Мединой

Параллельно стало известно, что переход защитника Брайана Медины из "Америки де Кали" в "Динамо" сорвался. Именно поэтому клуб вновь вернулся к кандидатуре Жоау Педру как потенциального усиления обороны.

Как отмечает Филипе Силва, переговоры продолжаются. "Динамо" знает условия "Коринтианса" и ведет работу по сделке. Пока соглашения нет, но интерес со стороны украинского клуба остается активным. 

Напомним, украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о продолжении карьеры. 

Элина Свитолина проведет очередной матч на "Уимблдоне", трансляция поединка будет доступна в Украине. 

Лондонский "Арсенал" оказался в шаге от трансфера известного форварда, который поможет решить проблемы в атаке. 

У Луки Модрича появился еще один интересный вариант для продолжения карьеры помимо "Милана". 

спорт футбол Бразилия Динамо Футбол трансферы
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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