Динамо готово подписать бразильца на проблемную позицию

Жоау Педру перед матчем. Фото: instagram.com/joaopedrotchoca/

Руководство киевского "Динамо" продолжает проявлять серьезный интерес к 21-летнему Жоау Педру "Чока". Этот футболист выступает за бразильский "Коринтианс".

Согласно данным журналиста Филипе Силвы, "Динамо" вновь активизировало переговоры по трансферу игрока.

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Ранее "Коринтианс" уже отклонял предложение киевлян. В начале 2025 года бразильцы получали первый официальный запрос от "бело-синих", но отказались отпускать защитника. Тогдашние условия не устроили клуб, а сам Педро оставался важной частью ротации.

Жоау Педру борется с соперником. Фото: instagram.com/joaopedrotchoca/

Сейчас Жоау Педру потерял место в основе и может уйти. Игрок перестал стабильно выходить в стартовом составе "Коринтианса", и клуб может пересмотреть свою позицию. Контракт защитника действует до конца 2026 года, переговоры о продлении соглашения пока не планируются.

"Динамо" ищет альтернативы после провала с Мединой

Параллельно стало известно, что переход защитника Брайана Медины из "Америки де Кали" в "Динамо" сорвался. Именно поэтому клуб вновь вернулся к кандидатуре Жоау Педру как потенциального усиления обороны.

Как отмечает Филипе Силва, переговоры продолжаются. "Динамо" знает условия "Коринтианса" и ведет работу по сделке. Пока соглашения нет, но интерес со стороны украинского клуба остается активным.

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