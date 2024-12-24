Олександр Тимчик продовжив контракт з Динамо Київ

Футболісти "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує працювати над складом на наступні сезони. Для цього, окрім запрошення новачків, слід зберегти нинішніх основних гравців.

Про продовження контракту з одним із цих футболістів основи повідомила прес-служба "Динамо".

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За інформацією клубу, їм вдалося продовжити контракт із 27-річним правим захисником збірної України Олександром Тимчиком.

Олександр Тимчик. Фото: "Динамо"

Зазначимо, що Тимчик перебуває у структурі "Динамо" з 2013 року, а 2016-го він дебютував за основну команду.

Також футболіст три сезони грав в орендах у "Сталі" Дніпродзержинськ та у луганській "Зорі".

Всього за "Динамо" Тимчик провів 96 матчів, де забив чотири м'ячі та зробив п'ять асистів. Разом із клубом він вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

При цьому в Олександра 23 матчі та один гол за збірну України.

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