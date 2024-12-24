Александр Тымчик продлил контракт с Динамо Киев

Динамо удалось продлить контракт с одним из лидеров команды
Киевское "Динамо" продолжает работать над составом на следующие сезоны. Для этого, кроме приглашения новичков, нужно также сохранить нынешних основных игроков.
Об продлении контракта с одним из этих футболистов основы сообщила пресс-служба "Динамо".
"Динамо" укрепляет состав на следующий сезон
По информации клуба, им удалось продлить контракт с 27-летним правым защитником сборной Украины Александром Тымчиком.
Отметим, что Тымчик находится в структуре "Динамо" с 2013 года, а в 2016-м он дебютировал за основную команду.
Также футболист три сезона играл в арендах в "Стали" Днепродзержинск и в луганской "Заре".
Всего за "Динамо" Тымчик провел 96 матчей, где забил четыре мяча и сделал пять ассистов. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
При этом у Александра 23 матча и один гол за сборную Украины.
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