Александр Тымчик продлил контракт с Динамо Киев

Футболисты "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает работать над составом на следующие сезоны. Для этого, кроме приглашения новичков, нужно также сохранить нынешних основных игроков.

Об продлении контракта с одним из этих футболистов основы сообщила пресс-служба "Динамо".

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По информации клуба, им удалось продлить контракт с 27-летним правым защитником сборной Украины Александром Тымчиком.

Александр Тымчик. Фото: "Динамо"

Отметим, что Тымчик находится в структуре "Динамо" с 2013 года, а в 2016-м он дебютировал за основную команду.

Также футболист три сезона играл в арендах в "Стали" Днепродзержинск и в луганской "Заре".

Всего за "Динамо" Тымчик провел 96 матчей, где забил четыре мяча и сделал пять ассистов. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

При этом у Александра 23 матча и один гол за сборную Украины.

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