Сирота міг перейти в закордонний клуб — Динамо не відпустило гравця

Гравці "Динамо" в матчі проти "Барселони". Фото: УНІАН/Анатолій Степанов

Київське "Динамо" отримало пропозицію від "Нью-Йорк Ред Буллз" щодо трансферу центрального захисника Олександра Сироти. Столичний гранд змушений був відмовити заокеанському клубу.

Про це повідомляє відомий журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram.

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"Нью-Йорк Ред Буллз" намагались домовитись з київським "Динамо" щодо Олександра Сироти. Клуб зі Сполучених Штатів хотів взяти захисника в оренду з правом викупу. Втім, кияни відповіли відмовою.

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота. Фото: УНІАН/Олександр Приходько

"Динамо" відмовилося продавати Олександра Сироту в МЛС! Минулого тижня була пропозиція від клубу "Нью Йорк Ред Буллз", який був готовий прямо зараз взяти захисника в оренду з подальшим правом викупу. У зв’язку з раптовою травмою Дениса Попова столичний клуб не міг на залишок сезону і тим паче перед грою з "Шахтарем" залишитись з проблемами в центрі захисту, тому не став вступати в перемовини. Так що українському дербі за океаном Кривцов-Сирота не судилося бути. Чи може поки", — написав журналіст.

Олександра Сирота — вихованець школи "Динамо". У поточному сезоні зіграв 20 матчів у футболці рідного клубу. Контракт футболіста з "біло-синіми" розрахований до літа 2025 року. За даними Transfermarkt вартість Сироти становить 3 мільйони євро.

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