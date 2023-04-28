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"Динамо" відмовилось продавати вихованця у закордонний клуб

28 квітня 2023 15:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Сирота міг перейти в закордонний клуб — Динамо не відпустило гравця
Гравці "Динамо" в матчі проти "Барселони". Фото: УНІАН/Анатолій Степанов
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Київське "Динамо" отримало пропозицію від "Нью-Йорк Ред Буллз" щодо трансферу центрального захисника Олександра Сироти. Столичний гранд змушений був відмовити заокеанському клубу. 

Про це повідомляє відомий журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram.  

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Пропозиція з США

"Нью-Йорк Ред Буллз" намагались домовитись з київським "Динамо" щодо Олександра Сироти. Клуб зі Сполучених  Штатів хотів взяти захисника в оренду з правом викупу. Втім, кияни відповіли відмовою. 

Олександр Сирота
Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота. Фото: УНІАН/Олександр Приходько 

"Динамо" відмовилося продавати Олександра Сироту в МЛС! Минулого тижня була пропозиція від клубу "Нью Йорк Ред Буллз", який був готовий прямо зараз взяти захисника в оренду з подальшим правом викупу. У зв’язку з раптовою травмою Дениса Попова столичний клуб не міг на залишок сезону і тим паче перед грою з "Шахтарем" залишитись з проблемами в центрі захисту, тому не став вступати в перемовини. Так що українському дербі за океаном Кривцов-Сирота не судилося бути. Чи може поки", — написав журналіст. 

Олександра Сирота — вихованець школи "Динамо". У поточному сезоні зіграв 20 матчів у футболці рідного клубу. Контракт футболіста з "біло-синіми" розрахований до літа 2025 року. За даними Transfermarkt вартість Сироти становить 3 мільйони євро. 

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