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"Динамо" отказалось продавать воспитанника в зарубежный клуб

28 апреля 2023 15:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Сирота мог перейти в заграничный клуб — Динамо не отпустило игрока
Игроки "Динамо" в матче против "Барселоны". Фото: УНИАН/Анатолий Степанов
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Киевское "Динамо" получило предложение от "Нью-Йорк Ред Буллз" о трансфере центрального защитника Александра Сироты. Столичный гранд вынужден был отказать заокеанскому клубу.

Об этом сообщает известный журналист Игорь Бурбас в своем Telegram.

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Предложение из США 

"Нью-Йорк Ред Буллз" пытались договориться с киевским "Динамо" по поводу Александра Сироты. Клуб из США хотел взять защитника в аренду с правом выкупа, но киевляне ответили отказом.

Александр Сирота
Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Фото: УНИАН/Александр Приходько

"Динамо" отказалось продавать Александра Сироту в МЛС! На прошлой неделе было предложение от клуба "Нью-Йорк Ред Буллз", готового прямо сейчас взять защитника в аренду с последующим правом выкупа. В связи с внезапной травмой Дениса Попова столичный клуб не мог на остаток сезона и, тем более, перед игрой с "Шахтером" остаться с проблемами в центре защиты, поэтому не стал вступать в переговоры. Так что украинскому дерби за океаном Кривцов-Сирота не суждено было быть. Может, пока", — написал журналист.

Александра Сирота — воспитанник школы "Динамо". В текущем сезоне сыграл 20 матчей в футболке родного клуба. Контракт футболиста с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость Сироты составляет 3 миллиона евро.

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