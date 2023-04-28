Сирота мог перейти в заграничный клуб — Динамо не отпустило игрока

Игроки "Динамо" в матче против "Барселоны". Фото: УНИАН/Анатолий Степанов

Киевское "Динамо" получило предложение от "Нью-Йорк Ред Буллз" о трансфере центрального защитника Александра Сироты. Столичный гранд вынужден был отказать заокеанскому клубу.

Об этом сообщает известный журналист Игорь Бурбас в своем Telegram.

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Предложение из США

"Нью-Йорк Ред Буллз" пытались договориться с киевским "Динамо" по поводу Александра Сироты. Клуб из США хотел взять защитника в аренду с правом выкупа, но киевляне ответили отказом.

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Фото: УНИАН/Александр Приходько

"Динамо" отказалось продавать Александра Сироту в МЛС! На прошлой неделе было предложение от клуба "Нью-Йорк Ред Буллз", готового прямо сейчас взять защитника в аренду с последующим правом выкупа. В связи с внезапной травмой Дениса Попова столичный клуб не мог на остаток сезона и, тем более, перед игрой с "Шахтером" остаться с проблемами в центре защиты, поэтому не стал вступать в переговоры. Так что украинскому дерби за океаном Кривцов-Сирота не суждено было быть. Может, пока", — написал журналист.

Александра Сирота — воспитанник школы "Динамо". В текущем сезоне сыграл 20 матчей в футболке родного клуба. Контракт футболиста с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость Сироты составляет 3 миллиона евро.

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