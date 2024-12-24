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Динамо відмовилось від аргентинського форварда — відома причина

24 грудня 2024 17:57
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо відмовилось від купівлі форварда — причини
Київське "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпіонаті України з футболу наступила зимова перерва. Футболісти поки відпочивають, а в клубах думають про підсилення на весняну частину турніру.

Київське "Динамо" могло підписати аргентинського форварда, але відмовилось від цієї ідеї, повідомляє "Динамоманія".

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Відомо, що його пропонували киянам як підсилення атакувальної ланки. Проте головний тренер команди Олександр Шовковський відмовився від цієї кандидатури.

Матіас Тіссера
Гравець "Лудогорця" Матіас Тіссера. Фото: instagram.com/matiastissera96ok

Причина відмови

Їх називають відразу дві. Це низька результативність та потенційна неадаптованість до тактики "Динамо". 

Ім'я форварда не розкривається, але, за даними ЗМІ, це може бути гравець болгарського "Лудогорця" Матіас Тіссера. 

Цього сезону Тіссера зіграв 11 поєдинків за клуб, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну гольову передачу. 

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко шукає кадри для київського "Динамо", і вже знайшов цікаву кандидатуру для киян.

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17:34 Зеленський привітав українців з Різдвом — головне зі звернення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:19 На Сумщині РФ вдарила по об'єкту, де ДСНС ліквідовувала пожежу

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