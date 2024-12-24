Динамо відмовилось від купівлі форварда — причини

Київське "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпіонаті України з футболу наступила зимова перерва. Футболісти поки відпочивають, а в клубах думають про підсилення на весняну частину турніру.

Київське "Динамо" могло підписати аргентинського форварда, але відмовилось від цієї ідеї, повідомляє "Динамоманія".

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Відомо, що його пропонували киянам як підсилення атакувальної ланки. Проте головний тренер команди Олександр Шовковський відмовився від цієї кандидатури.

Гравець "Лудогорця" Матіас Тіссера. Фото: instagram.com/matiastissera96ok

Причина відмови

Їх називають відразу дві. Це низька результативність та потенційна неадаптованість до тактики "Динамо".

Ім'я форварда не розкривається, але, за даними ЗМІ, це може бути гравець болгарського "Лудогорця" Матіас Тіссера.

Цього сезону Тіссера зіграв 11 поєдинків за клуб, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко шукає кадри для київського "Динамо", і вже знайшов цікаву кандидатуру для киян.

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