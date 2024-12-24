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Динамо отказалось от аргентинского форварда — известна причина

24 декабря 2024 17:57
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо отказалось от покупки форварда — причины
Киевское "Динамо" перед матчем Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпионате Украины по футболу наступил зимний перерыв. Футболисты пока отдыхают, а в клубах думают об усилении на весеннюю часть турнира.

Киевское "Динамо" могло подписать аргентинского форварда, но отказалось от этой идеи, сообщает "Динамомания".

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Известно, что его предлагали киевлянам в качестве усиления атакующего звена. Однако главный тренер команды Александр Шовковский отказался от этой кандидатуры.

Матиас Тисера
Игрок "Лудогорца" Матиас Тисера. Фото: instagram.com/matiastissera96ok

Причина отказа

Их называют сразу две. Это низкая результативность и потенциальная неадаптированность к тактике "Динамо".

Имя форварда не раскрывается, но по данным СМИ, это может быть игрок болгарского "Лудогорца" Матиас Тисера.

В этом сезоне Тисера сыграл 11 поединков за клуб, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, Андрей Ярмоленко ищет кадры для киевского "Динамо" и уже нашел интересную кандидатуру для киевлян.

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