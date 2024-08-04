Київське Динамо планує змінити домашню арену для єврокубків

Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" цього сезону забезпечило собі участь в єврокубковій осені. Саме тому клуб розробив собі кілька планів щодо домашньої арени.

Вибір місця проведення матчів залежатиме від результатів "Динамо", повідомив паблік White Blue.

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"Динамо" може змінити Польщу

Наразі в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" "Динамо" зіграє в польському Любліні. У випадки проходу в плей-оф матчі відбудуться на цій же арені.

Якщо "Динамо" пройде у груповий раунд Ліги чемпіонів, то гратиме матчі у німецькому Гамбурзі.

Якщо команда гратиме у Лізі Європи або Лізі конференцій, то команда обере одне із міст в іншій країні. Велика ймовірність, що це буде Польща.

Раніше "Динамо" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів обіграло сербський "Партизан" із загальним рахунком 9:2.

У третьому раунді кияни зіграють 6 серпня в Любліні проти "Рейнджерс". Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в Глазго.

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