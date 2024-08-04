Киевское Динамо планирует сменить домашнюю арену для еврокубков

Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в этом сезоне обеспечило себе участие в еврокубковой осени. Именно поэтому клуб разработал себе несколько планов по домашней арене.

Выбор места проведения матчей будет зависеть от результатов "Динамо", сообщил паблик White Blue.

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"Динамо" может сменить Польшу

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Рейнджерс" "Динамо" сыграет в польском Люблине. В случае прохода в плей-офф матчи состоятся на этой же арене.

Если "Динамо" пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов, то будет играть матчи в немецком Гамбурге.

Если команда будет играть в Лиге Европы или Лиге конференций, команда выберет один из городов в другой стране. Большая вероятность того, что это будет Польша.

Ранее "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграло сербский "Партизан" с общим счетом 9:2.

В третьем раунде киевляне сыграют 6 августа в Люблине против "Рейнджерса". Ответный матч состоится 14 августа в Глазго.

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