Киевское Динамо планирует сменить домашнюю арену для еврокубков

Динамо откажется играть матчи Лиги чемпионов в Польше — что известно
Киевское "Динамо" в этом сезоне обеспечило себе участие в еврокубковой осени. Именно поэтому клуб разработал себе несколько планов по домашней арене.
Выбор места проведения матчей будет зависеть от результатов "Динамо", сообщил паблик White Blue.
"Динамо" может сменить Польшу
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Рейнджерс" "Динамо" сыграет в польском Люблине. В случае прохода в плей-офф матчи состоятся на этой же арене.
Если "Динамо" пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов, то будет играть матчи в немецком Гамбурге.
Если команда будет играть в Лиге Европы или Лиге конференций, команда выберет один из городов в другой стране. Большая вероятность того, что это будет Польша.
Ранее "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграло сербский "Партизан" с общим счетом 9:2.
В третьем раунде киевляне сыграют 6 августа в Люблине против "Рейнджерса". Ответный матч состоится 14 августа в Глазго.
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