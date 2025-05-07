У Динамо не вірять у Лонвейка, Рамадані та Раміреса — легіонери підуть на вихід

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У київському "Динамо" зібрався баласт, в який не вірить тренерський штаб. Це легіонери, які грають в оренді.

Імена гравців, у яких в "Динамо" не вірять, повідомив паблік "Інсайд УПЛ".

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Джастін Лонвейк. Фото: "Динамо" Київ

Хто не потрібен "Динамо"

Суринамський 24-річний півзахисник Джастін Лонвейк, який належить "Динамо", проводить сезон 2024/2025 в оренді в данському "Віборзі".

Угоду уклали у серпні минулого року з опцією викупу й у "Динамо" сподіваються, що з третьої спроби його куплять.

Лонвейк раніше повертався до "Динамо" після оренд у "Андерлехті" та "Фортуні", брав участь у зборах, зіграв у матчах УПЛ та чотирьох іграх кваліфікації єврокубків. Проте через конкуренцію в центрі поля з Миколо Шапаренком, Олександром Піхальонком, Володимиром Бражком та Миколою Михайленко він знову пішов в оренду.

У "Віборзі" Лонвейк є основним гравцем, забивши гол у матчі проти "Вайле" (3:1). Данський клуб вагається щодо викупу через високу суму, але стабільна гра Лонвейка залишає опцію відкритою. Серед орендованих гравців у нього найкращі шанси повернутися до "Динамо" на літні збори 2025 року, щоб поборотися за місце в складі.

Решат Рамадані. Фото: "Динамо" Київ

Північномакедонський півзахисник Решат Рамадані, якого "Динамо" придбало у 2023 році зі "Шкендії" за 250 тисяч євро, не зміг закріпитися в команді.

Після лише 8 хвилин на полі в УПЛ він повернувся в оренду до "Шкендії", де виступає півтора року. Попри заяви Рамадані про бажання повернутися до Києва, у клубі на нього не розраховують через конкуренцію в опорній зоні, де Бражко, Михайленко на молодий Навін Малиш, який повертається з оренди. Очікується, що Рамадані піде в нову оренду, можливо, до клубу УПЛ.

Ерік Рамірес. Фото: "Динамо" Київ

Венесуельський нападник Ерік Рамірес приєднався до "Динамо" у 2021 році з "ДАК 1904" за 1,75 млн євро після титулу найкращого бомбардира словацької ліги.

Проте в Києві він не виправдав очікувань, що призвело до серії оренд. Зараз Рамірес грає за аргентинський "Тігре", але переважно виходить на заміну, демонструючи низьку результативність. Контракт із "Динамо" діє до літа 2026 року, і клуб сподівається продати гравця, щоб частково компенсувати витрати.

"Тігре" має опцію викупу, але її активація залежить від форми Раміреса. У "Динамо" з такими нападниками, як Ванат, Герреро та Пономаренко, шансів повернутися до основи у Раміреса немає.

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