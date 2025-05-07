В Динамо не верят в Лонвейка, Рамадани и Рамиреса — легионеры пойдут на выход

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В киевском "Динамо" собрался балласт, в который не верит тренерский штаб. Это играющие в аренде легионеры.

Имена игроков, в которых в "Динамо" не верят, сообщил паблик "Инсайд УПЛ".

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Джастин Лонвейк. Фото: "Динамо" Киев

Кто не нужен "Динамо"

Суринамский 24-летний полузащитник Джастин Лонвейк, который принадлежит "Динамо", проводит сезон 2024/2025 в аренде в датском "Виборге".

Соглашение заключили в августе прошлого года с опцией выкупа и в "Динамо" надеются, что с третьей попытки его купят.

Лонвейк ранее возвращался в "Динамо" после аренд в "Андерлехте" и "Фортуне", участвовал в сборах, сыграл в матчах УПЛ и четырех играх квалификации еврокубков. Однако из-за конкуренции в центре поля с Николаем Шапаренко, Александром Пихаленком, Владимиром Бражко и Николаем Михайленко он снова ушел в аренду.

В "Виборге" Лонвейк является основным игроком, забив гол в матче против "Вайле" (3:1). Датский клуб колеблется насчет выкупа из-за высокой суммы, но стабильная игра Лонвейка оставляет опцию открытой. Среди арендованных игроков у него лучшие шансы вернуться в "Динамо" на летние сборы 2025 года, чтобы побороться за место в составе.

Решат Рамадани. Фото: "Динамо" Киев

Северомакедонский полузащитник Решат Рамадани, которого "Динамо" приобрело в 2023 году из "Шкендии" за 250 тысяч евро, не смог закрепиться в команде.

После всего 8 минут на поле в УПЛ он вернулся в аренду в "Шкендию", где выступает полтора года. Несмотря на заявления Рамадани о желании вернуться в Киев, в клубе на него не рассчитывают из-за конкуренции в опорной зоне, где Бражко, Михайленко и молодой Навин Малыш, который возвращается из аренды. Ожидается, что Рамадани уйдет в новую аренду, возможно, в клуб УПЛ.

Эрик Рамирес. Фото: "Динамо" Киев

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес присоединился к "Динамо" в 2021 году из "ДАК 1904" за 1,75 млн евро после титула лучшего бомбардира словацкой лиги.

Однако в Киеве он не оправдал ожиданий, что привело к серии аренд. Сейчас Рамирес играет за аргентинский "Тигре", но преимущественно выходит на замену, демонстрируя низкую результативность. Контракт с "Динамо" действует до лета 2026 года, и клуб надеется продать игрока, чтобы частично компенсировать расходы.

"Тигре" имеет опцию выкупа, но ее активация зависит от формы Рамиреса. В "Динамо" с такими нападающими, как Ванат, Герреро и Пономаренко, шансов вернуться в основу у Рамиреса нет.

Напомним, в "Динамо" назвали футболиста, который может заменить Владимира Бражка в следующем сезоне.

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