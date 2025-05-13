Матчі Динамо очолили рейтинг переглядів в УПЛ сезону 2024-2025

Матч "Шахтар" — "Динамо" в УПЛ. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" є клубами з найбільшою глядацькою аудиторією в Україні. За кількістю глядачів їх матчі в ТОП-5.

Про перегляди на УПЛ ТБ повідомив в YouTube коментатор Віктор Вацко.

Реклама

Читайте також:

Який клуб найпопулярніший в Україні

Вацко опублікувала рейтинг найпопулярніших матчів за кількістю переглядів в цьому сезоні. ТОП-5 очолив поєдинок "Шахтар" — "Динамо" у 26-му турі УПЛ. Матч у Львові подивились 692 тисяч глядачів.

Друге місце посів матч "Кривбас" — "Динамо" з 365 тисячами переглядів попри перерви на тривоги.

Матч "Динамо" — "Карпати", який замкнув трійку ігор, подивилося 354 тисяч глядачів.

Четверта позиція дісталась матчу "Олександрія" — "Динамо" — 349 тисяч переглядів, а п’ятим стала гра "Динамо" — "Шахтар" — 331 тисячі.

Рейтинг свідчить про домінування матчів за участю "Динамо", але показники були б більшими, якби кияни не транслювали свою домашні матчі на двох YouTube-каналах та на одному із загальнонаціональних телеканалів.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Київ Віктор Леоненко назвав причину дострокового звільнення Імада Ашура з "Полісся".

Хосеп Гвардіола збирається заманити в "Ман Сіті" зірку "Барселони".

Лондонський "Челсі" позбудеться одного з лідерів щоб оформити трансфер зірки футболу.

Чемпіонка Європи з карате Олександра Шолохова роздяглася для найпопулярнішого чоловічого журналу.