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Динамо оказалось существенно популярнее Шахтера

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Дата публикации 13 мая 2025 17:25
Матчи Динамо возглавили рейтинг просмотров в УПЛ сезона 2024-2025
Матч "Шахтер" - "Динамо" в УПЛ. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" являются клубами с самой большой зрительской аудиторией в Украине. По количеству зрителей их матчи в ТОП-5.

О просмотрах на УПЛ ТВ сообщил в YouTube комментатор Виктор Вацко.

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Вацко опубликовала рейтинг самых популярных матчей по количеству просмотров в этом сезоне. ТОП-5 возглавил поединок "Шахтер" — "Динамо" в 26-м туре УПЛ. Матч во Львове посмотрели 692 тысяч зрителей.

Второе место занял матч "Кривбасс" — "Динамо" с 365 тысячами просмотров несмотря на перерывы на тревоги.

Матч "Динамо" — "Карпаты", который замкнул тройку игр, посмотрело 354 тысяч зрителей.

Четвертая позиция досталась матчу "Александрия" — "Динамо" — 349 тысяч просмотров, а пятым стала игра "Динамо" — "Шахтер" — 331 тысячи.

Рейтинг свидетельствует о доминировании матчей с участием "Динамо", но показатели были бы больше, если бы киевляне не транслировали свою домашние матчи на двух YouTube-каналах и на одном из общенациональных телеканалов.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Киев Виктор Леоненко назвал причину досрочного увольнения Имада Ашура из "Полесья".

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футбол ФК Шахтер Динамо телеканалы УПЛ
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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