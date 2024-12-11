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Динамо вийшло у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

11 грудня 2024 21:38
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо U-19 розгромило 2 Корріку в єврокубку — вони кращі за команду Шовковського
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Юнацька команда київського "Динамо" цього сезону краще виступає в єврокубках ніж основна. Підопічним Ігоря Костюка вдалося пробити у плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.

"Динамо" U-19 виграло другий матч у "2 Коріки" з Косово, повідомив портал Новини.LIVE.

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У Юнацькій Лізі УЄФА "Динамо" йде шляхом чемпіонів, де успішно обіграє інших європейських чемпіонів.

У другому матчі "Динамо" обіграло косоварів з рахунком 4:1. У першому матчі кияни виграли у "2 Коріки" — 5:0.

У другому матчі двічі забив Матвій Пономаренко у першому таймі, але потім на початку другої половини команда пропустила м'яч від Омара Шапі.

Рахунок розгромним зробили Кирило Осипенко та Богдан Редушко.

"Динамо" U-19 вийшло до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Суперник киян визначиться під час жеребкування, яке відбудеться 20 грудня.

"2 Корріку" — "Динамо" — 1:4

Голи: Шала, 58 — Пономаренко, 15, 42, Осипенка, 68, Редушка, 80

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футбол Динамо УЄФА єврокубки Матвій Пономаренко

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