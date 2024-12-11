Динамо U-19 разгромило 2 Коррику в еврокубке — они лучше команды Шовковского

Динамо вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Юношеская команда киевского "Динамо" в текущем сезоне лучше выступает в еврокубках чем основная. Подопечным Игоря Костюка удалось пробить в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
"Динамо" U-19 выиграло второй матч у "2 Коррики" из Косово, сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" U-19 лучше "Динамо"
В Юношеской Лиге УЕФА "Динамо" идет по пути чемпионов где успешно обыгрывает других европейских чемпионов.
Во втором матче "Динамо" обыграло косоваров со счетом 4:1. В первом матче киевляне выиграли у "2 Коррики" со счетом 5:0.
Во втором матче дважды забил Матвей Пономаренко в первом тайме, но затем в начале второй половины команда пропустила мяч от Омара Шапи.
Счет разгромным сделали Кирилл Осипенко и Богдан Редушко.
"Динамо" U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник киевлян определится во время жеребьевки, которая состоится 20 декабря.
"2 Коррику" — "Динамо" — 1:4
Голы: Шала, 58 — Пономаренко, 15, 42, Осипенко, 68, Редушко, 80
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