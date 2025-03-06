Динамо провело важкий поєдинок з ЛНЗ — рахунок матчу

Гравець "Динамо" Володимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

У чемпіонаті України з футболу стартував черговий тур. Один із центральних матчів туру вже завершився.

Київське "Динамо" вирвало перемогу в Черкасах у місцевого ЛНЗ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як зіграли "Динамо" та ЛНЗ

Перший тайм був не надто цікавим. Костянтин Вівчаренко відзначився забитим м'ячем на 11 хвилині. Більше серйозних подій за перші 45 хвилин не було.

ЛНЗ намагався боротися, але у першому таймі не зміг створити жодних проблем для голкіпера суперників Руслана Нещерета.

У другому таймі ситуація змінилася. На 49 хвилині Мохамед Яшарі зрівняв рахунок. І він, цей рахунок, тримався дуже довго.

На 89 хвилині після удару Володимира Бражка кияни вийшли вперед. І виграли у підсумку цей матч.

Матч догравали під звуками повітряної тривоги. Арбітр вирішив його не зупиняти.

ЛНЗ — "Динамо" — 1:2

Голи: Яшарі, 49 — Вівчаренко, 11, Путря, 89 (аг).

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаєв, Муравський, Путря, Нонікашвілі, Танковський, Яшарі (Авагімян, 88), Молло (Ейнел, 46), Момо, Пасіч.

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Попов, Ярмоленко (Герреро, 71), Шапаренко (Рубчинський, 84), Ванат, Караваєв, Кабаєв, Буяльский (Піхальонок, 71), Михавко, Михайленко (Бражко, 71).

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