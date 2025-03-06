Динамо провело тяжелый поединок с ЛНЗ - счет матча

Динамо вырывает победу у ЛНЗ под звуки тревоги
В чемпионате Украины по футболу стартовал очередной тур. Один из центральных матчей тура уже завершился.
Киевское "Динамо" вырвало победу в Черкассах у местного ЛНЗ, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч оказался очень тяжелым для обеих команд. Все решилось в конце поединка.
Как сыграли "Динамо" и ЛНЗ
Первый тайм был не слишком интересным. Константин Вивчаренко отметился забитым мячом на 11 минуте. Больше серьезных событий за первые 45 минут не было.
ЛНЗ пытался бороться, но в первом тайме не смог создать никаких проблем для голкипера соперников Руслана Нещерета.
Во втором тайме ситуация изменилась. На 49 минуте Мохамед Яшари сравнял счет. И он, этот счет держался очень долго.
На 89 минуте после удара Владимира Бражко киевляне вышли вперед. И выиграли в итоге этот матч.
Матч доигрывали под звуками воздушной тревоги. Арбитр решил его не останавливать.
ЛНЗ — "Динамо " — 1:2
Голы: Яшари, 49 — Вивчаренко, 11, Путря, 89 (аг).
ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари (Авагимян, 88), Молло (Эйнел, 46), Момо, Пасич.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко (Герреро, 71), Шапаренко (Рубчинский, 84), Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 71), Михавко, Михайленко (Бражко, 71).
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