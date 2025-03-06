Динамо провело тяжелый поединок с ЛНЗ - счет матча

Игрок "Динамо" Владимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

В чемпионате Украины по футболу стартовал очередной тур. Один из центральных матчей тура уже завершился.

Киевское "Динамо" вырвало победу в Черкассах у местного ЛНЗ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как сыграли "Динамо" и ЛНЗ

Первый тайм был не слишком интересным. Константин Вивчаренко отметился забитым мячом на 11 минуте. Больше серьезных событий за первые 45 минут не было.

ЛНЗ пытался бороться, но в первом тайме не смог создать никаких проблем для голкипера соперников Руслана Нещерета.

Во втором тайме ситуация изменилась. На 49 минуте Мохамед Яшари сравнял счет. И он, этот счет держался очень долго.

На 89 минуте после удара Владимира Бражко киевляне вышли вперед. И выиграли в итоге этот матч.

Матч доигрывали под звуками воздушной тревоги. Арбитр решил его не останавливать.

ЛНЗ — "Динамо " — 1:2

Голы: Яшари, 49 — Вивчаренко, 11, Путря, 89 (аг).

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари (Авагимян, 88), Молло (Эйнел, 46), Момо, Пасич.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко (Герреро, 71), Шапаренко (Рубчинский, 84), Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 71), Михавко, Михайленко (Бражко, 71).

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