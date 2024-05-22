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Динамо візьме двох новачків на літні збори

22 травня 2024 19:50
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Півзахисники Микола Михайленко та Олександр Яцик повернуться в "Динамо" з оренд
Гравці Динамо. Фото: ФК Динамо
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Футболісти Микола Михайленко та Олександр Яцик влітку повернуться до "Динамо" з оренд. Головний тренер Олександр Шовковський розраховує на їхнє повернення.

Про це пише Sport-express.

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Повернення футболістів до Динамо

Київське "Динамо" дасть шанс молодим футболістам проявити себе — Микола Михайленко та Олександр Яцик повернуться до клубу.

Головний тренер вирішив взяти двох гравців на літні навчально-тренувальні збори, оскільки розраховує на футболістів.

Відомо, що в поточному сезоні Микола Михайленко грав за Олександрію (5 голів у 16 матчах), а Олександр Яцик виступав за луганську Зорю — 3 забиті голи у 25 поєдинках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

футбол
Україна
Динамо
Олександр Шовковський
Олександр Яцик

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