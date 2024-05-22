Півзахисники Микола Михайленко та Олександр Яцик повернуться в "Динамо" з оренд

Динамо візьме двох новачків на літні збори
Футболісти Микола Михайленко та Олександр Яцик влітку повернуться до "Динамо" з оренд. Головний тренер Олександр Шовковський розраховує на їхнє повернення.
Про це пише Sport-express.
Повернення футболістів до Динамо
Київське "Динамо" дасть шанс молодим футболістам проявити себе — Микола Михайленко та Олександр Яцик повернуться до клубу.
Головний тренер вирішив взяти двох гравців на літні навчально-тренувальні збори, оскільки розраховує на футболістів.
Відомо, що в поточному сезоні Микола Михайленко грав за Олександрію (5 голів у 16 матчах), а Олександр Яцик виступав за луганську Зорю — 3 забиті голи у 25 поєдинках.
Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.
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