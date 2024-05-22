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Динамо возьмет двух новачков на летние сборы

22 мая 2024 19:50
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Полузащитники Николай Михайленко и Александр Яцик вернутся в "Динамо" по аренде
Игроки Динамо. Фото: ФК Динамо
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Футболисты Николай Михайленко и Александр Яцик летом вернутся в "Динамо" по аренде. Главный тренер Александр Шовковский рассчитывает на их возвращение.

Об этом пишет Sport-express.

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Возвращение футболистов в Динамо

Киевское "Динамо" даст шанс молодым футболистам проявить себя — Николай Михайленко и Александр Яцик вернутся в клуб.

Главный тренер решил взять двух игроков на летнее учебно-тренировочное собрание, поскольку рассчитывает на футболистов.

Известно, что в текущем сезоне Николай Михайленко играл за Александрию (5 голов в 16 матчах), а Александр Яцик выступал за луганскую Зарю — 3 забитых гола в 25 поединках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Yatsyk36 (@yatsik.36)

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футбол
Украина
Динамо
Александр Шовковский
Александр Яцык

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