Полузащитники Николай Михайленко и Александр Яцик вернутся в "Динамо" по аренде

Динамо возьмет двух новачков на летние сборы
Футболисты Николай Михайленко и Александр Яцик летом вернутся в "Динамо" по аренде. Главный тренер Александр Шовковский рассчитывает на их возвращение.
Об этом пишет Sport-express.
Возвращение футболистов в Динамо
Киевское "Динамо" даст шанс молодым футболистам проявить себя — Николай Михайленко и Александр Яцик вернутся в клуб.
Главный тренер решил взять двух игроков на летнее учебно-тренировочное собрание, поскольку рассчитывает на футболистов.
Известно, что в текущем сезоне Николай Михайленко играл за Александрию (5 голов в 16 матчах), а Александр Яцик выступал за луганскую Зарю — 3 забитых гола в 25 поединках.
Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.
Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.
Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.
Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".
В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.
Читайте Новини.LIVE!