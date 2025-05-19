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Динамо влітку може продати двох футболістів в чемпіонат Іспанії

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Дата публікації: 19 травня 2025 21:54
Гравцями Динамо Ванатом і Вівчаренком цікавляться клуби з чемпіонату Іспанії
Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" може активно провести літнє трансферне вікно. Правда, не в плані купівлі гравців, а як продавець своїх талантів.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив журналіст Ігор Циганик.

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За інформацією джерела, іспанська "Жирона" зацікавлена в лівому захиснику "Динамо" та молодіжної збірної України Костянтина Вівчаренка.

Ще один не названий клуб з Іспанії серйозно цікавиться зірковим нападником "Динамо" та збірної України Владиславом Ванатом.

Більше деталей Циганик не повідомив. При цьому, президент "Динамо" Ігор Суркіс сказав журналісту, що команда продовжить робити ставку на українців із власної академії. Клуб хоче, щоб вони прогресували для продажу в топові чемпіонати.

Цього сезону Ванат провів 44 матчі, в яких забив 21 гол та зробив вісім асистів.

Вівчаренко не є основним футболістом. Захисник в 27 матчах забив один гол та зробив два асисти.

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футбол Динамо Футбол трансфери Владислав Ванат Костянтин Вівчаренко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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