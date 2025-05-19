Игроками Динамо Ванатом и Вивчаренко интересуются клубы из чемпионата Испании

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" может активно провести летнее трансферное окно. Правда, не в плане покупки игроков, а как продавец своих талантов.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Игорь Цыганик.

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По информации источника, испанская "Жирона" заинтересована в левом защитнике "Динамо" и молодежной сборной Украины Константине Вивчаренко.

Еще один не названый клуб из Испании серьезно интересуется звездным нападающим "Динамо" и сборной Украины Владиславом Ванатом.

Больше деталей Цыганик не сообщил. При этом, президент "Динамо" Игорь Суркис сказал журналисту, что команда продолжит делать ставку на украинцев из собственной академии. Клуб хочет, чтобы они прогрессировали для продажи в топовые чемпионаты.

В этом сезоне Ванат провел 44 матча, в которых забил 21 гол и сделал восемь ассистов.

Вивчаренко не является основным футболистом. Защитник в 27 матчах забил один гол и сделал два ассиста.

Напомним, братья Суркисы могли еще не отдать большой долг Дмитрию Фирташу за трансферы для Олега Блохина.

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