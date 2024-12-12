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Динамо вперше зіграє в зеленій формі — фото

12 грудня 2024 20:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо проти Реал Сосьєдада — кияни вперше зіграють в третьому комплекті форми
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" в шостому турі основного раунду Ліги Європи зіграє з "Реал Сосьєдадом". Матч відбудеться на території суперника — в Іспанії,

Перед грою офіційні соцмережі киян повідомили, в якій формі зіграє "Динамо".

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У столичному клубі повідомили, що зіграють в третьому комплекті форми — в зеленому.

В останні сезони "Динамо" отримує третій комплект форми, але грає в ньому зазвичай один матч за сезон.

Цього сезону в Лізі Європи "Динамо" після п’яти турів посідає останнє місце з нулем набраних балів. Команда Олександра Шовковського забила один м’яч та пропустила 11 голів.

Зазначимо, що в матчі проти "Реал Сосьєдада" за "Динамо" не зіграють основні гравці клубу — захисник Тарас Михавко та півзахисник Микола Шапаренко.

Нагадаємо, лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко може перейти до італійського топового клубу.

Олександр Поворознюк упевнений заявив, що в УПЛ намагаються потопити "Полісся" Геннадія Буткевича.

Німецький топклуб планує підписати одного з найдорожчих українських футболістів.

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський потрапив у кримінальну справу через договірні матчі.

Динамо Ліга Європи єврокубки футбольна форма Реал Сосьєдад

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