Динамо проти Реал Сосьєдада — кияни вперше зіграють в третьому комплекті форми

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в шостому турі основного раунду Ліги Європи зіграє з "Реал Сосьєдадом". Матч відбудеться на території суперника — в Іспанії,

Перед грою офіційні соцмережі киян повідомили, в якій формі зіграє "Динамо".

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У столичному клубі повідомили, що зіграють в третьому комплекті форми — в зеленому.

В останні сезони "Динамо" отримує третій комплект форми, але грає в ньому зазвичай один матч за сезон.

Цього сезону в Лізі Європи "Динамо" після п’яти турів посідає останнє місце з нулем набраних балів. Команда Олександра Шовковського забила один м’яч та пропустила 11 голів.

Зазначимо, що в матчі проти "Реал Сосьєдада" за "Динамо" не зіграють основні гравці клубу — захисник Тарас Михавко та півзахисник Микола Шапаренко.

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