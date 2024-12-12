Динамо против Реал Сосьедад — киевляне впервые сыграют в третьем комплекте формы

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в шестом туре основного раунда Лиги Европы сыграет с "Реал Сосьедадом". Матч состоится на территории соперника — в Испании,

Перед игрой официальные соцсети киевлян сообщили, в какой форме сыграет "Динамо".

Читайте также:

"Динамо" удивило выбором формы

В столичном клубе сообщили, что сыграют в третьем комплекте формы — в зеленом.

В последние сезоны "Динамо" получает третий комплект формы, но играет в нем обычно один матч за сезон.

В этом сезоне в Лиге Европы "Динамо" после пяти туров занимает последнее место с нулем набранных баллов. Команда Александра Шовковского забила один мяч и пропустила 11 голов.

Отметим, что в матче против "Реал Сосьедад" за "Динамо" не сыграют основные игроки клуба — защитник Тарас Михавко и полузащитник Николай Шапаренко.

Напомним, левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко может перейти в итальянский топовый клуб.

Александр Поворознюк уверен, что в УПЛ пытаются потопить "Полесье" Геннадия Буткевича.

Немецкий топклуб планирует подписать одного из самых дорогих украинских футболистов.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский попал в уголовное дело из-за договорных матчей.