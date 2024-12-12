Шацких оценил шансы Динамо в матче против Реал Сосьедада

Киевское "Динамо" перед матчем Фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" сегодня вечером попытается взять первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Накануне эксперты оценили шансы киевлян на положительный результат.

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких сказал в интервью Sport.ua, что столичный клуб в состоянии показать хороший футбол против испанского "Реал Сосьедада".

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Бывший игрок "Динамо" Максим Шацких Фото: 1927.kiev.ua

Что сказал Шацких

"Шансы всегда есть. Путем чего можно достичь результата? Путем полной концентрации и полной самоотдачи", — отметил он.

По словам Шацких, с испанцами всегда было тяжело играть, но играть с ними можно.

"Надеюсь, что игра с "Реалом Сосьедад" будет интересной. И "Динамо" пора брать какие-то очки в этой Лиге Европы!", — резюмировал он.

Матч между "Реал Сосьедад" и "Динамо" состоится в четверг, 12 декабря.

"Динамо" после пяти сыгранных матчей занимает последнюю позицию в таблице общего этапа Лиги Европы. Киевляне проиграли все пять поединков.

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