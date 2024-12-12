Шацьких оцінив шанси Динамо у матчі проти Реал Сосьєдада

Київське "Динамо" перед матчем. Фото: fcdynamo.com

Київське "Динамо" сьогодні ввечері спробує взяти перші очки у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Напередодні експерти оцінили шанси киян на позитивний результат.

Колишній форвард "Динамо" Максим Шацьких сказав в інтерв'ю Sport.ua, що столичний клуб в змозі показати хороший футбол проти іспанського "Реал Сосьєдада".

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Цьому, зокрема, може сприяти позитивний настрій після вдалого матчу проти "Олександрії", коли кияни перемогли з рахунком 3:0.

Колишній гравець "Динамо" Максим Шацьких. Фото: 1927.kiev.ua

Що сказав Шацьких

"Шанси завжди є. Шляхом чого можна досягти результату? Шляхом цілковитої концентрації та цілковитої самовіддачі", — зазначив він.

За словами Шацьких, з іспанцями завжди було важко грати, але грати з ними можна.

"Сподіваюся, що гра з "Реалом Сосьєдад" буде цікавою. І "Динамо" вже час брати якісь очки в цій Лізі Європи!", — резюмував він.

Матч між "Реал Сосьєдад" та "Динамо" відбудеться у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Динамо" після п'яти зіграних матчів займає останню позицію у таблиці загального етапу Ліги Європи. Кияни програли всі п'ять поєдинків.

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