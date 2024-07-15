Молодий футболіст Динамо отримав дуже тяжку травму

Динамо втратило молоду зірку — футболіст отримав важку травму
Київське "Динамо" втратило через травму ще одного футболіста. Неприємний інцидент трапився на зборах української команди в Австрії.
Кирило Пашко невдовзі зможе повернутися на поле, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Молодий вінгер київського "Динамо" Кирило Пашко вирушив із командою на передсезонний збір до Австрії. Під час одного з тренувань 17-річний футболіст відчув різкий біль у нозі та був змушений піти з поля.
Що сталося з Пашком
Атакувальний півзахисник пройшов медичне обстеження. Згідно з його результатами, Пашко травмував бічні зв'язки коліна. Це означає, що він може пропустити від трьох тижнів до декількох місяців.
Молодий та перспективний гравець розпочинав кар'єру в академії харківського "Металіста", але у 2019 році перейшов до "Динамо".
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