Молодой футболист Динамо получил очень тяжелую травму

Кирилл Пашко в составе юношеского состава "Динамо". Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/

Киевское "Динамо" потеряло из-за травмы еще одного футболиста. Неприятный инцидент произошел на сборах украинской команды в Австрии.

Кирилл Пашко нескоро сможет вернуться на поле, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Молодой вингер киевского "Динамо" Кирилл Пашко отправился с командой на предсезонный сбор в Австрию. Во время одной из тренировок 17-летний футболист почувствовал резкую боль в ноге и был вынужден уйти с поля.

Кирилл Пашко травмировался. Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/

Что произошло с Пашко

Атакующий полузащитник прошел медицинское обследование. Согласно его результатам, Пашко травмировал боковые связки колена. Это означает, что он может пропустить от трех недель до нескольких месяцев.

Кирилл Пашко в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/

Молодой и перспективный игрок начинал карьеру в академии харьковского "Металлиста", но в 2019 году перешел в "Динамо".

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