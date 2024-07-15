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Динамо потеряло молодую звезду — футболист получил тяжелую травму

15 июля 2024 16:15
Валерий Ковалевич - Редактор
Молодой футболист Динамо получил очень тяжелую травму
Кирилл Пашко в составе юношеского состава "Динамо". Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" потеряло из-за травмы еще одного футболиста. Неприятный инцидент произошел на сборах украинской команды в Австрии. 

Кирилл Пашко нескоро сможет вернуться на поле, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Молодой вингер киевского "Динамо" Кирилл Пашко отправился с командой на предсезонный сбор в Австрию. Во время одной из тренировок 17-летний футболист почувствовал резкую боль в ноге и был вынужден уйти с поля. 

Кирилл Пашко травмировался
Кирилл Пашко травмировался. Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/

Что произошло с Пашко 

Атакующий полузащитник прошел медицинское обследование. Согласно его результатам, Пашко травмировал боковые связки колена. Это означает, что он может пропустить от трех недель до нескольких месяцев. 

Кирилл Пашко
Кирилл Пашко в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/

Молодой и перспективный игрок начинал карьеру в академии харьковского "Металлиста", но в 2019 году перешел в "Динамо". 

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

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