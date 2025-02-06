Динамо здобуло вольову перемогу завдяки Ванату та Ярмоленку — результат матчу

Гравці київського "Динамо" на тренуванні перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Сьогодні, 6 лютого, київське "Динамо" провело свій черговий товариський матч у рамках підготовки до другої частини сезону. Він виявився напрочуд важким.

Кияни під керівництвом Олександра Шовковського здолали "Шкендію" із Північної Македонії, повідомляє пресслужба столичного клубу.

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Рахунок матчу — 3:2. Українцям вдалось перемогти завдяки голам Владислава Ваната та Андрія Ярмоленка.

Як зіграло "Динамо"

Кияни відкрили рахунок у першому таймі, шедевральним голом відзначився Андрій Ярмоленко.

У другому таймі "Шкендія" зрівняла рахунок, але завдяки дублю Владислава Ваната "Динамо" оформило зручний відрив. Лише на 87 хвилині північні македонці змогли цей відрив скоротити.

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