Динамо одержало волевую победу благодаря Ванату и Ярмоленко — результат матча

Игроки киевского "Динамо" на тренировке перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Сегодня, 6 февраля, киевское "Динамо" провело свой очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Он оказался на удивление тяжелым.

Киевляне под руководством Александра Шовковского одолели "Шкендию" из Северной Македонии, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Счет матча — 3:2. Украинцам удалось победить благодаря голам Владислава Ваната и Андрея Ярмоленко.

Как сыграло "Динамо"

Киевляне открыли счет в первом тайме, шедевральным голом отметился Андрей Ярмоленко.

Во втором тайме "Шкендия" сравняла счет, но благодаря дублю Владислава Ваната "Динамо" оформило удобный отрыв. Лишь на 87 минуте северные македонцы смогли этот отрыв сократить.

Следующий поединок подопечные Александра Шовковского сыграют 10 февраля против датского "Эсбьерга".

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