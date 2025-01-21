Динамо змогло заробити перше очко в Лізі Європи

Матч "Галатасарай" — "Динамо". Фото: Reuters

В рамках сьомого туру основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" в Стамбулі зіграло з місцевим "Галатасараєм". Матч завершився з рахунком 3:3.

Кияни за цю гру здобули один бал в турнірну таблицю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Місце "Динамо" в Лізі Європи

Команда Олександра Шовковського ще після поразки "Реал Сосьєдаду" (0:3) втратила всі шанси пробитися в плей-оф Ліги Європи. Наразі українська команда б’ється лише за свій престиж.

До матчу кияни посідали останнє 36-те місце з нулем набраних очок. Після набраного одного балу їх місце не змінилося, але перемога в останній грі з латвійським РФШ може підняти їх на кілька позицій вгору.

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