Динамо смогло заработать первое очко в Лиге Европы

Матч "Галатасарай" — "Динамо". Фото: Reuters

В рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в Стамбуле сыграло с местным "Галатасараем". Матч завершился со счетом 3:3.

Киевляне за эту игру добыли один балл в турнирную таблицу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Место "Динамо" в Лиге Европы

Команда Александра Шовковского еще после поражения "Реал Сосьедаду" (0:3) потеряла все шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Сейчас украинская команда сражается лишь за свой престиж.

До матча киевляне занимали последнее 36-е место с нулем набранных очков. После набранного одного балла их место не изменилось, но победа в последней игре с латвийским РФШ может поднять их на несколько позиций вверх.

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