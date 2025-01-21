Динамо смогло заработать первое очко в Лиге Европы

Динамо завоевало первое очко в Лиге Европы — где место в таблице
В рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в Стамбуле сыграло с местным "Галатасараем". Матч завершился со счетом 3:3.
Киевляне за эту игру добыли один балл в турнирную таблицу, сообщил портал Новини.LIVE.
Место "Динамо" в Лиге Европы
Команда Александра Шовковского еще после поражения "Реал Сосьедаду" (0:3) потеряла все шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Сейчас украинская команда сражается лишь за свой престиж.
До матча киевляне занимали последнее 36-е место с нулем набранных очков. После набранного одного балла их место не изменилось, но победа в последней игре с латвийским РФШ может поднять их на несколько позиций вверх.
January 21, 2025
Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин думает, чтобы не уходить из "Реала".
Игрок "Ингульца" рассказал, какую зарплату ему платит аграрий и владелец клуба Александр Поворознюк.
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не планирует выходить на пенсию — стало известно, когда может состояться его поединок.
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко собирается побить рекорд Джорджа Формана.
Читайте Новини.LIVE!