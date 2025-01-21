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Динамо завоевало первое очко в Лиге Европы — где место в таблице

21 января 2025 20:24
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо смогло заработать первое очко в Лиге Европы
Матч "Галатасарай" — "Динамо". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в Стамбуле сыграло с местным "Галатасараем". Матч завершился со счетом 3:3.

Киевляне за эту игру добыли один балл в турнирную таблицу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Владислав Ванат в матче "Галатасарай" — "Динамо". Фото: Reuters

Место "Динамо" в Лиге Европы

Команда Александра Шовковского еще после поражения "Реал Сосьедаду" (0:3) потеряла все шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Сейчас украинская команда сражается лишь за свой престиж.

До матча киевляне занимали последнее 36-е место с нулем набранных очков. После набранного одного балла их место не изменилось, но победа в последней игре с латвийским РФШ может поднять их на несколько позиций вверх.

Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин думает, чтобы не уходить из "Реала".

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футбол Динамо Лига Европы Галатасарай еврокубки

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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