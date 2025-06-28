Захисник Динамо Максим Дячук може перейти в польський клуб

Динамо збирається віддати в Європу свого захисника
Київське "Динамо" наразі намагається знайти нового центрального захисника. При цьому, вони також проведуть трансфери на вихід на цій позиції.
Про це повідомив в Telegram польський інсайдер Пьотр Слонка.
"Динамо" може втратити центрального захисника
За інформацією джерела, 21-річний український захисник "Динамо" Максим Дячук може залишити клуб. Він наразі є кандидатом на позицію центрального захисника в польській "Лехії" Гданськ.
У сезоні 2024/25 Дячук зіграв 14 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, віддавши один асист. Його контракт із "Динамо" діє до 30 червня 2028 року.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,2 млн євро.
"Динамо" активно працює на трансферному ринку, шукаючи підсилення на позиції вінгера та центрального захисника.
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