Защитник Динамо Максим Дячук может перейти в польский клуб

Футболисты киевского "Динамо" на первой тренировке после отпуска. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" сейчас пытается найти нового центрального защитника. При этом, на этой позиции они также проведут трансферы на выход.

Об этом сообщил в Telegram польский инсайдер Петр Слонка.

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Максим Дячук. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" может потерять центрального защитника

По информации источника, 21-летний украинский защитник "Динамо" Максим Дячук может покинуть клуб. Он сейчас является кандидатом на позицию центрального защитника в польской "Лехии" Гданьск.

В сезоне 2024/25 Дячук сыграл 14 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отдав один ассист. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2028 года.

Максим Дячук. Фото: "Динамо" Киев

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,2 млн евро.

"Динамо" активно работает на трансферном рынке, ища усиление на позиции вингера и центрального защитника.

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