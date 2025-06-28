Защитник Динамо Максим Дячук может перейти в польский клуб

Динамо собирается отдать в Европу своего защитника
Киевское "Динамо" сейчас пытается найти нового центрального защитника. При этом, на этой позиции они также проведут трансферы на выход.
Об этом сообщил в Telegram польский инсайдер Петр Слонка.
"Динамо" может потерять центрального защитника
По информации источника, 21-летний украинский защитник "Динамо" Максим Дячук может покинуть клуб. Он сейчас является кандидатом на позицию центрального защитника в польской "Лехии" Гданьск.
В сезоне 2024/25 Дячук сыграл 14 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отдав один ассист. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2028 года.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,2 млн евро.
"Динамо" активно работает на трансферном рынке, ища усиление на позиции вингера и центрального защитника.
Напомним, футболист киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину.
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