Динамо зіграло внічию з командою АПЛ — які висновки можна зробити

Голкіпер Руслан Нещерет рятує свою команду. Фото: пресслужба "Динамо"

У п'ятницю, 11 липня, "Динамо" провело четвертий спаринг на зборі в Австрії проти англійського "Вест Бромвіча" з Чемпіоншипа. Матч завершився внічию 1:1.

Результат вказує на баланс оборонної та атакувальної гри обох команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Гра почалася активно: вже на другій хвилині "Бромвіч" пробив у площину зі штрафного, на що "Динамо" відповіло стрімкою контратакою. Гра проходила у швидкому темпі, хоча перші 20 хвилин володінням м'ячем керували динамівці. Воротар Нещерет успішно справлявся з небезпечними моментами за допомогою потужного "в підкаті" та впевнених виходів.

Після перерви активність впала. Команди переорієнтувалися на контроль м'яча. На 56-й хвилині ж "Бромвіч" відкрив рахунок завдяки Натану Філліпсу, а за 20 хвилин "Динамо" відповіло точним ударом Владислава Ваната після придушення з флангу.

Владислав Кабаєв (ліворуч) бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Головне спостереження

Під час другого тайму Шовковський зробив масові заміни, і це відразу додало свіжості грі. "Динамо" провело кілька гострих атак, демонструючи гнучкість трамвайної схеми та готовність діяти напором, але без різкого напруження характеру.

Наступний контрольний матч "Динамо" запланований на 16 липня. Це буде зустріч із хорватським "Осієком". Поєдинок стане ще одним тестом для складу, особливо з огляду на щільний графік єврокваліфікації та УПЛ. Для Шовковського нинішній збір означає шанс остаточно визначити ключових виконавців перед стартом офіційних матчів сезону.

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