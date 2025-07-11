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Главная Спорт Динамо удивило игрой в товарищеском матче с английской командой

Динамо удивило игрой в товарищеском матче с английской командой

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Дата публикации 11 июля 2025 16:03
Динамо сыграло вничью с командой АПЛ — какие выводы можно сделать
Голкипер Руслан Нещерет спасает свою команду. Фото: пресс-служба "Динамо"

В пятницу, 11 июля, "Динамо" провело четвертый спарринг на сборе в Австрии против английского "Вест Бромвича" из Чемпионшипа. Матч завершился вничью 1:1. 

Результат указывает на баланс оборонительной и атакующей игры обеих команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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Игра началась активно: уже на второй минуте "Бромвич" пробил в створ со штрафного, на что "Динамо" ответило стремительной контратакой. Игра проходила в быстром темпе, хотя первые 20 минут владению мячом руководили динамовцы. Вратарь Нещерет успешно справлялся с опасными моментами с помощью мощного "в подкате" и уверенных выходов. 

После перерыва активность упала. Команды переориентировались на контроль мяча. На 56-й минуте же "Бромвич" открыл счет благодаря Натану Филлипсу, а спустя 20 минут "Динамо" ответило точным ударом Владислава Ваната после подавления со фланга. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев (слева) борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главное наблюдение

В ходе второго тайма Шовковский сделал массовые замены, и это сразу придало свежести игре. "Динамо" провело несколько острых атак, демонстрируя гибкость трамвайной схемы и готовность действовать напором, но без резкого напряжения характера.

Следующий контрольный матч "Динамо" запланирован на 16 июля. Это будет встреча с хорватским "Осиеком". Поединок станет еще одним тестом для состава, особенно учитывая плотный график евроквалификации и УПЛ. Для Шовковского нынешний сбор означает шанс окончательно определить ключевых исполнителей перед стартом официальных матчей сезона. 

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спорт футбол Динамо УПЛ товарищеские матчи
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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